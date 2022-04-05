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56 минут назад

«Барселона» предложила Левандовски двухлетний контракт

Евро-футбол.Ру

«Барселона» предложила нападающему «Баварии» Роберту Левандовски двухлетний контракт с возможным продлением еще на один сезон, сообщает Diario AS.

«Барселона» предложила Левандовски двухлетний контракт
Фото: ReutersReuters

Ранее была информация, что каталонский клуб решил отказаться от продолжения переговоров с форвардом «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом.

Таким образом, Левандовски рассматривается «Барселоной» как наиболее экономически целесообразный и надежный вариант. Они представили предложение по контракту для игрока сборной Польши на два года до лета 2024 года. У сине-гранатовых будет возможность продлить его еще на двенадцать месяцев.

Пока неизвестно, смогут ли обе стороны прийти к соглашению в ближайшие недели, хотя сделка может зависеть от запрашиваемой «Баварией» цены.

Футбол,Мохаммед Салах,Роберт Левандовски,
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