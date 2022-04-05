«Барселона» предложила Левандовски двухлетний контракт

Таким образом, Левандовски рассматривается «Барселоной» как наиболее экономически целесообразный и надежный вариант. Они представили предложение по контракту для игрока сборной Польши на два года до лета 2024 года. У сине-гранатовых будет возможность продлить его еще на двенадцать месяцев.