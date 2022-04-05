Жирков рассказал о своей зарплате в "Зените"

Полузащитник «Химок» Юрий Жирков рассказал про свою зарплату во времена выступления за «Зенит». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

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«В «Зените» я получал одну из самых маленьких зарплат в команде, не считая молодых. Там большие премиальные? Бывает. За победу над «Спартаком» или еще что-то. А в остальном обычные премиальные», — сказал Жирков.

12 января «Химки» объявили о подписании контракта с Юрием Жирковым. Срок контракта рассчитан до конца этого сезона, но может быть продлен еще на один год.

За «Зенит» Жирков выступал на протяжение пяти лет и три раза становился чемпионом России. Последние полгода 38-летний игрок находился без клуба.

Жирков сыграл 105 матчей за национальную сборную России.

Ранее Жирков заявил, что врачи «Зенита» повлияли на его решение не продлевать контракт с петербургским клубом.