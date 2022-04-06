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2 часа назад

Жирков рассказал про самые большие премиальные в своей карьере

Газета.Ruиещё 1

Полузащитник подмосковных "Химок" Юрий Жирков ответил на вопрос о самых больших премиальных в карьере.

Жирков рассказал про самые большие премиальные в своей карьере
Фото: ТАССТАСС

"Самые большие премиальные в карьере? В ЦСКА. Там давали за каждую победу. Такого, наверное, нигде не было. Прямо перед следующей игрой деньги выплачивали. Все радовались", - приводит слова футболиста "СЭ".

Также Жирков добавил, что в петербургском "Зените" высокие премиальные были только за победу над столичным "Спартаком" или другими командами высокого уровня. 38-летний Жирков подписал контракт с "Химками" в январе 2022 года. Игрок провел два матча за подмосковную команду и не отличился результативными действиями. В составе ЦСКА полузащитник выиграл Кубок УЕФА и в общей сложности с 2004 по 2009 год завоевал 11 титулов. С "Зенитом" Жирков трижды становился чемпионом России.

Ранее Жирков заявил, что врачи "Зенита" повлияли на его решение не продлевать контракт с петербургским клубом.

Футбол,Юрий Жирков,УЕФА,Зенит,Спартак,
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