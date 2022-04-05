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5 минут назад

Орлов объяснил, почему Дзюба перестал забивать голы

Чемпионат.comиещё 1

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу снизившейся результативности нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Орлов объяснил, почему Дзюба перестал забивать голы
Фото: РАЗИНА ЕЛЕНА, «ЧЕМПИОНАТ»РАЗИНА ЕЛЕНА, «ЧЕМПИОНАТ»

«Мне кажется, Дзюба осиротел после отъезда Азмуна, потому что его мало кто понимает на футбольном поле. С Азмуном у них был великолепным тандем, они друг друга поддерживали. Помните, был момент, когда они вдвоём были лучшим бомбардирами РПЛ? Было взаимопонимание, была взаимозаменяемость.

Сейчас Дзюба на голодном пайке, ведёт борьбу за мяч. Но он сам мало отскакивает назад, так что к нему тоже есть вопросы. Посмотрите, как Левандовски играет. Бензема тоже умеет оторваться от опекуна. А Дзюба всё время получает мяч в статичном положении, в борьбу. Он сам должен быть маневреннее, действовать по всему фронту атаки. Но это от него зависит», — сказал Орлов в эфире «Радион Зенит».

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