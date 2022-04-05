Орлов объяснил, почему Дзюба перестал забивать голы

Сейчас Дзюба на голодном пайке, ведёт борьбу за мяч. Но он сам мало отскакивает назад, так что к нему тоже есть вопросы. Посмотрите, как Левандовски играет. Бензема тоже умеет оторваться от опекуна. А Дзюба всё время получает мяч в статичном положении, в борьбу. Он сам должен быть маневреннее, действовать по всему фронту атаки. Но это от него зависит», — сказал Орлов в эфире «Радион Зенит».