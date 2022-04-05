Самый дорогой легионер РПЛ отказался уезжать из России

«Я профессионал своего дела, у меня есть контракт с "Зенитом", впереди еще 2,5 года по этому контракту, и, что бы ни случилось, я остаюсь в Петербурге. Мне этого хочется, мне хорошо здесь, я хочу продолжать играть за эту команду», — заявил он. 25-летний футболист отметил, что не боится санкций и верит, что вскоре клуб вернется на европейскую арену.