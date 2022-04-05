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2 часа назад

Самый дорогой легионер РПЛ отказался уезжать из России

Lenta.ru

Бразильский нападающий «Зенита» Малком отказался уезжать из России. Его слова приводит Sport24.

Самый дорогой легионер РПЛ отказался уезжать из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я профессионал своего дела, у меня есть контракт с "Зенитом", впереди еще 2,5 года по этому контракту, и, что бы ни случилось, я остаюсь в Петербурге. Мне этого хочется, мне хорошо здесь, я хочу продолжать играть за эту команду», — заявил он. 25-летний футболист отметил, что не боится санкций и верит, что вскоре клуб вернется на европейскую арену.

Малком — самый дорогой легионер Российской премьер-лиги (РПЛ). По данным портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 22 миллиона евро. Бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Команды исключили из розыгрышей всех турниров, в том числе чемпионата мира-2022 в Катаре.

Футбол,УЕФА,Зенит,
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