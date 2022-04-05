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1 час назад

Абрамович приобрел турецкий «Гезтепе»

Sports.ru

Роман Абрамович приобрел турецкий футбольный клуб.

По данным D-Smart Spor, российский бизнесмен стал новым владельцем «Гезтепе».

Сообщается, что стороны уже согласовали условия сделки, официальное объявление ожидается в пятницу.

Впервые информация о возможной покупке «Гезтепе» Абрамовичем появилась 23 марта. В начале прошлого месяца предприниматель объявил о предстоящей продаже «Челси».

«Гезтепе» базируется в Измире – третьем по численности населения городе Турции.

Клуб неудачно выступает в этом сезоне – в чемпионате Турции команда идет на 18-м (третьем с конца) месте, набрав в 31 игре 27 очков.

Футбол,Видео,Роман Абрамович,
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