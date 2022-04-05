В Российском футбольном союзе прокомментировали ситуацию с исками в CAS

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции Российского футбольного союза (РФС) о допуске сборных команд России к участию в международных соревнованиях в ближайшее время. Об этом ТАСС во вторник сообщили в службе коммуникаций РФС.
"30 марта Российский футбольный союз отозвал один из исков, направленных в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, в связи с тем, что ранее CAS отказал РФС в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде переноса матчей отборочного турнира чемпионата мира на более поздний срок. Отозванный иск относился только к этим играм и таким образом утратил свою актуальность", - говорится в заявлении РФС.
"При этом основные требования о допуске сборных команд России к участию во всех международных матчах под эгидами Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в том числе чемпионатах мира, по-прежнему содержатся в других исках к организациям, рассмотрение которых по существу начнется в CAS в ближайшее время", - добавили в РФС.
В конце февраля ФИФА и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Российский футбольный союз подал апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на эти решения. 23 марта президент РФС Александр Дюков сообщил, что рассмотрение апелляций в CAS намечено на апрель-май.