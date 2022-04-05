В Российском футбольном союзе прокомментировали ситуацию с исками в CAS

"30 марта Российский футбольный союз отозвал один из исков, направленных в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, в связи с тем, что ранее CAS отказал РФС в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде переноса матчей отборочного турнира чемпионата мира на более поздний срок. Отозванный иск относился только к этим играм и таким образом утратил свою актуальность", - говорится в заявлении РФС.