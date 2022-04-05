Бразильский футболист «Зенита» назвал себя «настоящим русским»

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком рассказал о жизни в России. Он заявил, что уже привык к российскому непростому климату и чувствует себя как местный, настоящий русский. Слова Малкома приводит пресс-служба футбольного клуба.

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«Местный климат для меня не помеха. Я и сам уже как местный — настоящий русский!» — сказал полузащитник «Зенита».

Он отметил, что самым холодным для него в России стал матч с «Крыльями Советов» в Самаре 13 марта.