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1 час назад

Бразильский футболист «Зенита» назвал себя «настоящим русским»

Елена Прошина

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком рассказал о жизни в России. Он заявил, что уже привык к российскому непростому климату и чувствует себя как местный, настоящий русский. Слова Малкома приводит пресс-служба футбольного клуба.

Бразильский футболист «Зенита» назвал себя «настоящим русским»
Фото: ТАССТАСС

«Местный климат для меня не помеха. Я и сам уже как местный — настоящий русский!» — сказал полузащитник «Зенита».

Он отметил, что самым холодным для него в России стал матч с «Крыльями Советов» в Самаре 13 марта.

Напомним, что Малком перешел в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны». В составе петербургского ФК он дважды становился чемпионом России, завоевал два Суперкубка и один Кубок страны.

Футбол,Крылья Советов,Зенит,
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