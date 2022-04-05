Представитель Абрамовича опровергла информацию о покупке им клуба

Представитель Романа Абрамовича опровергла информацию о покупке бизнесменом турецкого футбольного клуба «Гезтепе».

Фото: Reuters Reuters

«Это ложь, он не покупал никакого клуба», - сказала она News.ru.

О покупке Абрамовичем «Гезтепе» сообщило турецкое издание D-Smart Spor. По информации издания, условия сделки уже согласованы. В пятницу, 8 апреля, якобы должно состояться официальное объявление о сделке.

Впервые о возможном приобретении Абрамовичем футбольного клуба из Измира рассказал телеканал CNN Turk 23 марта. Журналисты канала утверждали, что Абрамович контактировал с владельцем «Гезтепе» Мехметом Сепилем, который приобрел клуб в 2014 году за 7,5 миллионов долларов.

После 31 тура чемпионата Турции «Гезтепе» набрал 27 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.