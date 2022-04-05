Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала итоги заседания ЭСК РФС. Во вторник, 5 апреля экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочным решение арбитра встречи "Локомотив" - "Спартак" (1:0) Сергея Карасева не удалять полузащитника красно-зеленых Алексиса Бека-Бека на 24-й минуте встречи.
Таким образом, это уже третий тур подряд, когда ЭСК РФС признает ошибочными действиями арбитров в матчах "Спартака". При этом каждая из признанных ошибок была в пользу соперников красно-белых.
"Судейская система на дне, можно объявлять траур по российскому футболу. Какое желание тратиться на академии, школы, никому не нужный женский футбол, если судья безнаказанно делает любой результат, чтобы удовлетворить фантазии некоторых руководителей о еврокубках?" - цитирует Салихову Чемпионат.