Мостовой назвал причину низкого уровня судейства в РПЛ

«Основная проблема судейства в том, что 90% из них сами не играли в футбол. Это не потому, что я хочу их покритиковать, а потому что, когда ты сам не играешь, тебе тяжело вникнуть в эти нюансы, в эти детали. Где там ногу поставил, где неправильно. Эти нюансы просто так не приходят, они приходят с опытом, когда ты играешь постоянно. В этом и заключается проблема судейская. Это будет всегда», - написал ветеран в своем телеграм-канале.