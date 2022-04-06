«Ливерпуль» установил новый клубный рекорд

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл в гостевом матче «Бенфику» со счетом 3:1. Это была уже восьмая гостевая победа для «Ливерпуля», с учетом всех турниров. Большая часть таких гостевых побед была достигнута в чемпионате, где «Ливерпуль» побеждает уже в десяти матчах кряду.