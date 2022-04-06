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1 час назад

«Ливерпуль» установил новый клубный рекорд

Евро-футбол.Ру

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл в гостевом матче «Бенфику» со счетом 3:1. Это была уже восьмая гостевая победа для «Ливерпуля», с учетом всех турниров. Большая часть таких гостевых побед была достигнута в чемпионате, где «Ливерпуль» побеждает уже в десяти матчах кряду.

«Ливерпуль» установил новый клубный рекорд
Фото: EPAEPA

В Лиге чемпионов, помимо победы над «Бенфикой», был и гостевой успех в матче с «Интером» в 1/8 финала - 2:0. Что до чемпионата, то великолепная форма «Ливерпуля» пройдет проверку в воскресенье, когда состоится важнейший матч с «Манчестер Сити».

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