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41 минуту назад

Колосков объяснил большое количество судейских ошибок в РПЛ

Газета.Ru

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Колосков объяснил большое количество судейских ошибок в РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Такое большое количество результативных ошибок в судействе появилось после того, как к руководству пришли иностранцы. Такого не было, когда были наши арбитры, например, Казаков. Это выдающийся судья. Такие люди продвигали и развивали советскую школу подготовки судей. Они обращали внимание на специфику футбола. Судьи сейчас не только ошибаются, но и мешают футболистам играть. Они просто неправильно занимают место на футбольном поле. Ну и количество карточек, которые судьи любят показывать. Какое-то увлечение. Они что, тем самым хотят показать свою власть над игроками и тренерами? А люди приходят на футбол посмотреть, а не на них. Можно иногда обойтись замечанием", — приводит слова Колоскова "СЭ".

По итогам 23-го тура чемпионата России экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочными решения трех арбитров - Алексея Сухого в матче "Краснодар" - "Динамо" (0:1), Сергея Карасева в матче "Локомотив" - "Спартак" (1:0) и Игоря Панина в матче ЦСКА - "Урал" (2:2).

Ранее Зарема Салихова, супруга владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, высказалась об итогах заседания ЭСК РФС.

Футбол,Зарема Салихова,Сергей Карасев,Алексей Сухой,Игорь Панин,Вячеслав Колосков,Леонид Федун,Динамо,РФС,Спартак,ФК "Урал",
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