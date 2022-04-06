Колосков объяснил большое количество судейских ошибок в РПЛ

"Такое большое количество результативных ошибок в судействе появилось после того, как к руководству пришли иностранцы. Такого не было, когда были наши арбитры, например, Казаков. Это выдающийся судья. Такие люди продвигали и развивали советскую школу подготовки судей. Они обращали внимание на специфику футбола. Судьи сейчас не только ошибаются, но и мешают футболистам играть. Они просто неправильно занимают место на футбольном поле. Ну и количество карточек, которые судьи любят показывать. Какое-то увлечение. Они что, тем самым хотят показать свою власть над игроками и тренерами? А люди приходят на футбол посмотреть, а не на них. Можно иногда обойтись замечанием", — приводит слова Колоскова "СЭ".