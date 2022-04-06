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1 час назад

Куман станет новым тренером сборной Голландии

Евро-футбол.Ру

Известный специалист Рональд Куман в следующем году заменит Луи ван Гала на посту главного тренера голландской сборной.

Куман станет новым тренером сборной Голландии
Фото: ReutersReuters

По информации De Telegraaf, 59-летний наставник с первого января 2023 года станет новым главным тренером «оранжевых». Куман сменит на этом посту Луи ван Гала, который недавно объявил о том, что борется с агрессивной формой рака простаты. Напомним, что ван Гал вывел голландскую команду на чемпионат мира в Катаре.

Куман уже работал с голландской сборной с 2018 по 2020 год. После этого Рональд тренировал «Барселону», откуда был уволен в прошлом году.

Футбол,Рональд Куман,
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