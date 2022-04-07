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1 час назад

Кавазашвили резко высказался о зарплатах российских футболистов

Газета.Ruиещё 4

Бывший игрок московского "Спартака" Анзор Кавазашвили высказался о зарплатах российских футболистов, передает "Матч ТВ".

Бывший игрок "Спартака" грубо высказался о зарплатах футболистов
Фото: РПЛРПЛ

"За такие деньги, которые футболисты сейчас получают, они должны раком вставать и все время пахать на поле. Но я понимаю наших футболистов. У них нет свободных мест в составе. Они заняты легионерами ниже среднего уровня", - сказал Кавазашвили.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги лидирует петербургский "Зенит", набравший 49 очков за 23 тура. На второй строчке располагается "Динамо", набравшее 46 очков. Тройку лучших замыкает ЦСКА с 43 очками. Футбольный клуб "Сочи" идет четвертым (39). Московский "Локомотив" занимает пятое место (37).

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала уровень российского футбола.

Футбол,Анзор Кавазашвили,Татьяна Тарасова,Динамо,Зенит,Спартак,
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