Бывший игрок "Спартака" грубо высказался о зарплатах футболистов

Бывший игрок московского "Спартака" Анзор Кавазашвили высказался о зарплатах российских футболистов, передает "Матч ТВ".
"За такие деньги, которые футболисты сейчас получают, они должны раком вставать и все время пахать на поле. Но я понимаю наших футболистов. У них нет свободных мест в составе. Они заняты легионерами ниже среднего уровня", - сказал Кавазашвили.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги лидирует петербургский "Зенит", набравший 49 очков за 23 тура. На второй строчке располагается "Динамо", набравшее 46 очков. Тройку лучших замыкает ЦСКА с 43 очками. Футбольный клуб "Сочи" идет четвертым (39). Московский "Локомотив" занимает пятое место (37).
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала уровень российского футбола.