Губерниев объяснил Родниной ситуацию с российской сборной по футболу

То, что российский футбол переоценен, – это понятно. Что мы играем слабо – тоже понятно. Но, как бы то ни было, футбол – это больше чем вид спорта. Поэтому я его много критикую, Роднина… Кто угодно может критиковать, но футбол был и будет всегда на особом положении.