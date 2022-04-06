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47 минут назад

Губерниев – Родниной: «Нам не дали выйти на ЧМ-2022. Российский футбол надо поддержать»

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«Во-первых, хочу сказать безотносительно спора с Ириной Константиновной, что футбол – это больше чем спорт. Это социальное явление. Социальное явление – это не хоккей, не биатлон, не фигурное катание. Почему я все время говорю, что рейтинги матчей калибра «Спартак» – «Локомотив», если они уступают биатлону, а они уступают, – это не совсем нормальная ситуация.

Губерниев объяснил Родниной ситуацию с российской сборной по футболу
Фото: Sports.ruSports.ru

Поэтому я, как футбольный обозреватель, хочу футболистов поддержать, потому что других у нас нет. Да, у нас на футбол тратятся миллионы. Но кем тратятся? Посмотрите. Государственными компаниями, в том числе и частным бизнесом. Значит, есть в этом потребность какая-то.

То, что российский футбол переоценен, – это понятно. Что мы играем слабо – тоже понятно. Но, как бы то ни было, футбол – это больше чем вид спорта. Поэтому я его много критикую, Роднина… Кто угодно может критиковать, но футбол был и будет всегда на особом положении.

Сейчас сложно говорить о силе российского футбола, потому что нам не дали возможности выйти на чемпионат мира. Поэтому в этой ситуации до конца додавливать российский футбол непродуктивно, с учетом трудной ситуации в спорте, в экономике. Российский футбол надо поддержать», – сказал Губерниев.

Ирина Роднина: «В российский футбол вкладывают миллионы рублей. Считаю, что он – хроническая болезнь наших мужчин»

Футбол,Ирина Роднина,Спартак,
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