Леонид Слуцкий наконец-то достроил стадион в Волгограде

«В последнее время практически не было поводов для радости и для гордости. Но, я думаю, что окончание строительства стадиона «Бомбонера» будет интересно многим и сможет дать маленький кусочек счастья тем детям, которые уже вовсю играют в футбол на этом стадионе, и тем, которые решат это сделать.