«Интер» хочет подписать Дибалу

Маротта находится в постоянном контакте с агентом Дибалы Хорхе Антуном и ясно дал понять, что «нерадзурри» приветствовали бы переход 28-летнего игрока, в то время как игрок также заинтересован в переходе в «Интер».

Дибала хочет около 8 миллионов евро за сезон плюс 2 миллиона евро в виде надбавок, о которых он предварительно договорился с «Ювентусом». Тем не менее, Маротта считает, что клуб может подписать Дибалу, не продавая Мартинеса, хотя нет никакой спешки, поскольку Дибала, скорее всего, подождет до августа, чтобы определиться с будущим клубом.