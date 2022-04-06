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1 час назад

Судья Панин отстранен за 3 ключевые ошибки, Сухой – за пенальти «Краснодару», Карасев – за неудаление Бека-Бека

Sports.ru

На сегодняшнем заседании были приняты следующие решения:

Футбольных судей строго наказали и отстранили
Фото: Sports.ruSports.ru

1. Ограничение назначений Сергея Карасева на 1 матч Российской Премьер-лиги за допущенную ошибку с невынесением красной карточки игроку «Локомотива»;

2. Ограничение назначений Павла Шадыханова на 2 матча Российской Премьер-лиги за неисправление допущенной Сергеем Карасевым ошибки с невынесением красной карточки игроку «Локомотива» и нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при проверке ВАР данного спорного эпизода;

3. Отстранение Игоря Панина до конца сезона 2021-2022 Российской Премьер-лиги за допущенные три ключевые ошибки, в том числе неисправление ключевой ошибки, повлиявшей на результат матча, после рекомендации ВАР изменить решение в матче ЦСКА – «Урал» и качество судейства в 2021-2022 годах;

4. Отстранение Артема Любимова до конца сезона 2021-2022 Российской Премьер-лиги за нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при проверке ВАР спорного эпизода с назначением пенальти в матче «Краснодар» – «Динамо», приведшее к ключевой ошибке, повлиявшей на результат матча;

5. Отстранение Алексея Сухого до конца сезона 2021-2022 Российской Премьер-лиги за нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при вынесении решения после проверки ВАР спорного эпизода с назначением пенальти в матче «Краснодар» – «Динамо», приведшее к ключевой ошибке, повлиявшей на результат матча.

Пенальти на Смолове не было, Бека-Бека зря не удалили, Иванов наконец прав. Разбор судейских косяков от ЭСК

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