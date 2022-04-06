«Локомотив» оштрафовали на 50 тыс. рублей за снежки

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал на 50 тыс. рублей московский "Локомотив" за бросание болельщиками снежков в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком". Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Встреча прошла 2 апреля и завершилась победой "Локомотива" со счетом 1:0. Начало игры было отложено на час из-за тяжелых погодных условий и уборки снега с поля.

"За бросание болельщиками снежков "Локомотив" оштрафован на 50 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

Глава КДК РФС добавил, что главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.