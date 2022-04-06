Наш футбол может потерять более 500 млн евро

«Матч ТВ» стали известны данные из внутреннего исследования Российского футбольного союза (РФС), которое проводилось еще до событий 24 февраля. Аналитики выявили, что российская экономика потеряет больше 500 млн евро доходов от призовых в еврокубках в ближайшие 7 лет. Таков итог последних неудачных выступлений в еврокубках и падения в таблице коэффициентов. В РФС подтвердили «Матч ТВ» эту цифру и отметили, что в случае отстранения от еврокубков потери ведущих российских клубов существенно вырастут.

— Российский футбольный союз проводил анализ развития экономической ситуации в рамках разработки нового лимита на легионеров. По оценкам РФС, при сохранении текущей динамики выступления российских футбольных клубов призовые деньги от участия в европейских турнирах снизятся, что может привести к недополучению российской футбольной индустрией более 500 млн евро в течение ближайших 7 лет. При этом сумма потерь в случае длительного отстранения российских команд от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА существенно вырастет.

Сейчас Россия занимает 10 место в таблице коэффициентов, но в июне опустится на 19-ю строчку (обнулится сильный сезон-2017/18). В случае отстранения на сезон-2022/23, то, по нашим подсчетам, Россия опустится в район 25-28 места в таблице коэффициентов. Это будет означать, что наша еврокубковая квота сократится до одной команды в квалификации ЛЧ (2-й раунд пути чемпионов) и трех команд в Лиге конференций (все — 2-й раунд квалификации).