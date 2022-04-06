Черданцев о потере 500 млн евро: «Играли же на полях без травы и на козьих выпасах»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил, к чему приведут потери наших клубов от недополученных средств от УЕФА за выступления в еврокубках.

Фото: МатчТВ МатчТВ

Ранее Российский футбольный союз (РФС) провел исследование, согласно которому при текущей тенденции выступления в еврокубках российские клубы в ближайшие 7 лет потеряют 500 миллионов евро из-за падения в таблице коэффициентов.

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— Есть ли реальная схема по компенсации этих потерь? Объективно — нет. Потому что имеются известные источники доходов: например, телевизионные права либо же продажа билетов и атрибутики. Но уровень жизни наших граждан падает — за те же билеты они платить больше не смогут, поэтому клубам компенсировать эти потери нечем, только если за счет дотаций. Однако, как я понимаю ситуацию, сейчас об этом и речи идти не может.

Полагаю, РФС будет пристально следить за складывающейся ситуацией, потому что миссия Российского футбольного союза по своему уставу — развитие футбола, а не поддержка профессиональных клубов. Для них речь в обозримом будущем пойдет о простой вещи — надо жить по карману. И мы об этом говорим в наших программах уже очень давно.

Была же очень здравая идея от УЕФА относительно финансового fair play (для которой постоянно ищутся обходные пути): сколько ты заработал от своей непосредственной футбольной деятельности, столько ты и тратишь на зарплаты и премиальные.

Если на твою команду ходит 60 тысяч зрителей, как на «Ливерпуль», со средней ценой билета 40–50 фунтов минимум, то ты с матча собираешь порядка 3 млн. А если ты продаешь билеты по 200-300 рублей и на твой матч приходит 3-5 тыс. человек, несложно подсчитать, каков твой доход. Сколько ты спонсоров собрал и рекламы продал — это и есть доходы клуба. Думаю, к такой схеме все и должно прийти, это правильная трансформация.

Возвращаясь к посылу, что миссия РФС — это развитие футбола, то и мысли не должно быть о сокращении расходов на детско-юношеские команды. Насчет вторых команд — не уверен, потому что нужно понимать, зачем они нужны. Ради исполнения регламента? Или же, чтобы у тебя вторая команда играла в турнире, при этом не занимая призовых мест, как в случае со «Спартаком-2» или «Краснодаром-2»? Наверное, в этом случае можно подумать над стимуляцией соревновательного аспекта.

В целом же клубам придется экономить на входящих трансферах и зарплатах. При этом, если мы остаёмся в международном футбольном пространстве, нужно будет учиться зарабатывать на внешних переходах, а это то, за счет чего живут, например, Нидерланды и Бельгия.

Помню, в 97-м году я ездил в Амстердам на матч «Аякса» со «Спартаком» и общался с тогдашним президентом «Аякса», который сказал: «Голландский чемпионат никогда не сможет состязаться с английским по телевизионным деньгам. Поэтому наша сегодняшняя жизнь и будущее — это продажа футболистов». Отмечу, что это было сказано 25 лет назад. Сейчас 2022 год, и что мы наблюдаем? Что «Аякс» воспитывает молодых футболистов, которых он собрал по всему миру, и продает в те же английские клубы.

При этом с серьезными внутренними трансферами у нас, я полагаю, будет покончено, потому что не будет никаких финансовых возможностей по покупке футболистов за десятки миллионов евро.

Стоит ли ожидать финансового кризиса в российском футболе? Мое мнение, что любой «кризис» — это возможность перезапустить систему. Сделать ее более приближенной к рыночным и спортивным реалиям, приблизить к истинному интересу к футболу в России.

Я застал чемпионат Советского Союза и переход к российскому чемпионату. Прекрасно помню матчи на полях без травы, на козьих выпасах, на трибунах с деревянными полуразвалившимися скамейками. Ну и что? Играли в футбол, а его смотрели и показывали. При этом футбольная жизнь никуда не девалась даже в самые бедные 90-е годы.

А по поводу сокращения зарплат у кого-то я бы меньше всего переживал. Любой кризис — это возможность пересмотреть подходы и исправить механизмы, которые ранее работали абсолютно неправильно. А неправильно работающих деталей в механизме российского футбола очень много. Поэтому я бы не драматизировал: люди, которые управляют нашим футболом сейчас мыслят современно, имеют бизнес-подход. Думаю, эти люди с нынешними вызовами вполне могут справиться.