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53 минуты назад

Джонсон обратился к главе ФИФА из-за позиции по России

Lenta.ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино из-за позиции организации по России. Его слова приводит издание Daily Express.

Джонсон обратился к главе ФИФА из-за позиции по России
Фото: ReutersReuters

Джонсон в своем письме подчеркнул, что Британия разочарована тем, что на Конгрессе ФИФА в Дохе присутствовала российская делегация. Он назвал Российский футбольный союз (РФС) «эффективным представительным органом» Кремля.

«Мы самым решительным образом призываем вас пересмотреть свою позицию по данному вопросу», — добавил премьер-министр.

Конгресс ФИФА прошел 31 марта в Катаре. На нем присутствовали представители РФС. Во время Конгресса Инфантино выступил с заявлением о том, что не считает возможным исключение РФС из организации.

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28 февраля ФИФА исключила российские сборные из розыгрышей международных турниров. Отечественная команда не была допущена к стыковым матчам и лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Футбол,Джанни Инфантино,Борис Джонсон,РФС,
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