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52 минуты назад

Рангник одобряет назначение тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат.comиещё 3

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник одобряет идею назначения тренера «Аякса» Эрика тен Хага на пост наставника манкунианцев. Об Этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Рангник одобрил назначение тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
Фото: ReutersReuters

По информации источника, сам немец не участвует в переговорах с тен Хагом. Руководство «Красных дьяволов» пока не договорилось ни с одним из потенциальных кандидатов на пост главного тренера. Отмечается, что изначально Почеттино был фаворитом на пост главного тренера «МЮ», но в итоге руководство клуба остановилось на кандидатуре наставника «Аякса» Эрика тен Хага.

Сейчас манкунианцев тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».

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