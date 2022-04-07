Рангник одобрил назначение тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

По информации источника, сам немец не участвует в переговорах с тен Хагом. Руководство «Красных дьяволов» пока не договорилось ни с одним из потенциальных кандидатов на пост главного тренера. Отмечается, что изначально Почеттино был фаворитом на пост главного тренера «МЮ», но в итоге руководство клуба остановилось на кандидатуре наставника «Аякса» Эрика тен Хага.