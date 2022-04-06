Бояринцев назвал основные проблемы "Спартака"

«Нынешний «Спартак» это продолжение тех качелей, которые идут последние годы. Мое мнение, что приглашают много легионеров, которые не соответствуют задачам. А сейчас есть люди, которые всегда сидят на замене и не выходят на поле. Это что за конкуренция такая? В наше время отправляли играть за дубль, и мы там завоевывали право сесть на лавку в основной команде», — цитирует Бояринцева Vprognoze.