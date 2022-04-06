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39 минут назад

Бояринцев назвал основные проблемы "Спартака"

Газета.Ru

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев порассуждал о причинах результатов команды в текущем сезоне.

Бояринцев назвал основные проблемы "Спартака"
Фото: ФК «Текстильщик»ФК «Текстильщик»

«Нынешний «Спартак» это продолжение тех качелей, которые идут последние годы. Мое мнение, что приглашают много легионеров, которые не соответствуют задачам. А сейчас есть люди, которые всегда сидят на замене и не выходят на поле. Это что за конкуренция такая? В наше время отправляли играть за дубль, и мы там завоевывали право сесть на лавку в основной команде», — цитирует Бояринцева Vprognoze.

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые располагаются на десятом месте. От последнего места их отделяет шесть очков.

Подопечные Паоло Ваноли одержали лишь одну победу в последних пяти матчах РПЛ.

2 апреля красно-белые на выезде со счетом 0:1 уступили «Локомотиву». Матч между командами мог не состояться из-за того, что снег перед стартовым свистком плотным слоем покрывал «РЖД Арену». В этом матче судья ошибочно не удалил полузащитника «железнодорожников» Бека-Бека, который стал автором голевой передачи.

Стоит отметить, что красно-белые потеряли все математические шансы на чемпионство, но продолжают борьбу в Кубке России, где 20 апреля в 1/4 встретятся с ЦСКА.

Футбол,Паоло Ваноли,Денис Бояринцев,Спартак,
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