Уткин назвал позорным положение «Спартака» в РПЛ

«Бенфика» — единственная команда на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, которая пробилась из квалификации. Там она, кстати, обыграла «Спартак». А если бы она обыграла «Зенит» в квалификации… Примерно год назад болельщики «Зенита» были очень горды, что команды, которым сине-бело-голубых проиграли в группе, прошли очень высоко в Лиге чемпионов. Они говорили: «Посмотрите, куда добрались команды, которым мы проиграли». «Спартак» по счастью сейчас находится в совершенно позорном положении в чемпионате России. И там тоже нашлось бы кому вспомнить, что «Бенфика» так далеко прошла. Но сюжет пары «Бенфика» — «Ливерпуль» предсказуем, потому что португальцы уже дошли до своего предела», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.