Борьбу за Лигу Европы продолжают восемь клубов. Без сенсаций не обойдётся.
7 апреля в Лиге Европы стартуют четвертьфиналы. «Барселона» наведается к «Айнтрахту», «Лейпциг» примет «Аталанту», «Вест Хэм» проверит «Лион» на прочность, а «Брага» сразится с «Рейнджерс». Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!
Одна из игр начнётся раньше других. В Германии «Лейпциг» и «Аталанта» выйдут на поле уже в 19:45 мск. Для отечественных любителей футбола эта игра будет особенно интересна. Доменико Тедеско должен был вернуться в Россию ещё в 1/8 финала, ведь по результатам жеребьёвки его команда попала на «Спартак». Но УЕФА отстранил российский клуб от турнира. Немцы прошли дальше без борьбы.
Теперь Тедеско снова встретится с Алексеем Миранчуком. Бывший лидер «Локомотива» оправился от травмы и продолжает бороться за игровое время в «Аталанте». На поле россиянин проводит не так много времени, зато делает это крайне эффективно. Он единственный футболист в пяти ведущих европейских лигах, отдавший пять результативных передач после выхода на замену.
В Серии А бергамаски испытывают колоссальные проблемы. Забраться в зону Лиги чемпионов будет тяжело. Значит, нужно выигрывать Лигу Европы. В прошлом раунде дважды обыграли «Байер». Настал черёд ещё одного немецкого клуба. «Лейпциг» при Тедеско не проигрывает на протяжении десяти матчей. Но у «Аталанты» идеальная статистика в плей-офф Лиги Европы - четыре победы из четырёх возможных. Сделать ставку на пятую предлагается с коэффициентом 4.00.
«Барселона» при Хави настолько хороша, что слова президента клуба уже не кажутся неуместной бравадой. Жоан Лапорта на днях заявил, что уверен в чемпионстве сине-гранатовых. Отставание от «Реала» по-прежнему внушительное, зато ход набран мощнейший. 14 туров без поражений в Примере, четвертьфинал Лиги Европы. То ли ещё будет.
Теперь каталонцы наведаются в Германию. «Айнтрахт» не обладает громким именем, однако практически не проигрывает. Предыдущая неудача датирована февралём - 0:1 от «Баварии». С тех пор семь матчей без поражений во всех турнирах. В Лиге Европы клуб из Франкфурта тоже великолепен: четыре победы и четыре ничьи в восьми встречах. Букмекер Winline предлагает поставить на то, что хозяева не проиграют, с коэффициентом 2.12.
«Барселона» на днях провела тяжёлую игру в Севилье, а в 1/8 финала Лиги Европы испытала трудности с хилым «Галатасараем». Ждать от сине-гранатовых идеального футбола не стоит. Другой интересный вариант - «обе команды забьют». Эта ставка заходила в семь из восьми матчей «Айнтрахта» в Лиге Европы. На неё дают 1.58.
«Вест Хэм» очень хочет в Лигу чемпионов. В минувшем сезоне до последнего сражался за попадание в топ-4 АПЛ, немного не хватило. Сейчас лондонцы снова хороши. И этого, похоже, снова не хватит. «Тоттенхэм» и «Арсенал» набрали на три очка больше, да ещё и провели меньше игр. В такой ситуации на первый план выходит Лига Европы. Ведь победа во втором еврокубке даёт путёвку в Лигу чемпионов.
С жеребьёвкой подопечным Дэвида Мойеса скорее не повезло. «Лион» продолжает удивлять. В восьми матчах Лиги Европы французы обошлись без поражений. Защита невероятно хороша - всего шесть пропущенных мячей. Три из них - в Праге от «Спарты», где играл фактически второй состав. На ИТМ 1.5 гола «Вест Хэма» дают коэффициент 1.71. Если англичане забьют не больше одного мяча, с 2000 рублей вы получите 3420 рублей.
«Молотобойцы» и сами не промах. В предыдущем раунде выбили мощную «Севилью». Но стабильности лондонскому клубу не хватает. В двух последующих турах чемпионата Англии по делу проиграли «Тоттенхэму» (1:3) и еле дожали борющийся за выживание «Эвертон» (2:1), который заключительные 30 минут провёл в меньшинстве. Winline предлагает поставить на «обе забьют» за 1.73. С защитой у англичан не всё ладится.
Пара «Брага» - «Рейнджерс» на общем фоне смотрится сиротливо. Впрочем, это заблуждение. Ведь речь идёт о главных открытиях Лиги Европы! Португальцы уже успели закончить еврокубковую сказку молдавского «Шерифа» (и это после 0:2 на выезде), а в 1/8 финала выбили «Монако».
«Рейнджерс» жребий тоже не жалел. В стыковом раунде плей-офф пришлось сразиться с дортмундской «Боруссией». Получилось выше всяких похвал - 4:2 и 2:2. Дальше настал черед «Црвены Звезды». Особых проблем снова не возникло - 3:0, 1:2. Как видно, результативность в матчах с участием шотландского клуба солидная. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.07. Если зрители увидят три и более голов, выплата с 2000 рублей составит 4140 рублей.
«Брага» очень хороша на своём поле. В пяти матчах нынешнего розыгрыша обошлась без поражений. Обыграла «Мидтьюлланн», «Лудогорец», «Шериф» и «Монако», разошлась миром с «Црвеной Звездой» на групповом этапе. Winline предлагает заключить пари на очередную победу португальцев в родных стенах с коэффициентом 2.41.
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