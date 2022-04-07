Борьбу за Лигу Европы продолжают восемь клубов. Без сенсаций не обойдётся.

7 апреля в Лиге Европы стартуют четвертьфиналы. «Барселона» наведается к «Айнтрахту», «Лейпциг» примет «Аталанту», «Вест Хэм» проверит «Лион» на прочность, а «Брага» сразится с «Рейнджерс». Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

Эффективный Миранчук снова встретится с Тедеско

Одна из игр начнётся раньше других. В Германии «Лейпциг» и «Аталанта» выйдут на поле уже в 19:45 мск. Для отечественных любителей футбола эта игра будет особенно интересна. Доменико Тедеско должен был вернуться в Россию ещё в 1/8 финала, ведь по результатам жеребьёвки его команда попала на «Спартак». Но УЕФА отстранил российский клуб от турнира. Немцы прошли дальше без борьбы.

Теперь Тедеско снова встретится с Алексеем Миранчуком. Бывший лидер «Локомотива» оправился от травмы и продолжает бороться за игровое время в «Аталанте». На поле россиянин проводит не так много времени, зато делает это крайне эффективно. Он единственный футболист в пяти ведущих европейских лигах, отдавший пять результативных передач после выхода на замену.

В Серии А бергамаски испытывают колоссальные проблемы. Забраться в зону Лиги чемпионов будет тяжело. Значит, нужно выигрывать Лигу Европы. В прошлом раунде дважды обыграли «Байер». Настал черёд ещё одного немецкого клуба. «Лейпциг» при Тедеско не проигрывает на протяжении десяти матчей. Но у «Аталанты» идеальная статистика в плей-офф Лиги Европы - четыре победы из четырёх возможных. Сделать ставку на пятую предлагается с коэффициентом 4.00.

Хави проверит на прочность крепкий орешек из Германии

«Барселона» при Хави настолько хороша, что слова президента клуба уже не кажутся неуместной бравадой. Жоан Лапорта на днях заявил, что уверен в чемпионстве сине-гранатовых. Отставание от «Реала» по-прежнему внушительное, зато ход набран мощнейший. 14 туров без поражений в Примере, четвертьфинал Лиги Европы. То ли ещё будет.

Теперь каталонцы наведаются в Германию. «Айнтрахт» не обладает громким именем, однако практически не проигрывает. Предыдущая неудача датирована февралём - 0:1 от «Баварии». С тех пор семь матчей без поражений во всех турнирах. В Лиге Европы клуб из Франкфурта тоже великолепен: четыре победы и четыре ничьи в восьми встречах. Букмекер Winline предлагает поставить на то, что хозяева не проиграют, с коэффициентом 2.12.

«Барселона» на днях провела тяжёлую игру в Севилье, а в 1/8 финала Лиги Европы испытала трудности с хилым «Галатасараем». Ждать от сине-гранатовых идеального футбола не стоит. Другой интересный вариант - «обе команды забьют». Эта ставка заходила в семь из восьми матчей «Айнтрахта» в Лиге Европы. На неё дают 1.58.

Дэвид Мойес подберёт ключи к удивительным французам

«Вест Хэм» очень хочет в Лигу чемпионов. В минувшем сезоне до последнего сражался за попадание в топ-4 АПЛ, немного не хватило. Сейчас лондонцы снова хороши. И этого, похоже, снова не хватит. «Тоттенхэм» и «Арсенал» набрали на три очка больше, да ещё и провели меньше игр. В такой ситуации на первый план выходит Лига Европы. Ведь победа во втором еврокубке даёт путёвку в Лигу чемпионов.

С жеребьёвкой подопечным Дэвида Мойеса скорее не повезло. «Лион» продолжает удивлять. В восьми матчах Лиги Европы французы обошлись без поражений. Защита невероятно хороша - всего шесть пропущенных мячей. Три из них - в Праге от «Спарты», где играл фактически второй состав. На ИТМ 1.5 гола «Вест Хэма» дают коэффициент 1.71. Если англичане забьют не больше одного мяча, с 2000 рублей вы получите 3420 рублей.

«Молотобойцы» и сами не промах. В предыдущем раунде выбили мощную «Севилью». Но стабильности лондонскому клубу не хватает. В двух последующих турах чемпионата Англии по делу проиграли «Тоттенхэму» (1:3) и еле дожали борющийся за выживание «Эвертон» (2:1), который заключительные 30 минут провёл в меньшинстве. Winline предлагает поставить на «обе забьют» за 1.73. С защитой у англичан не всё ладится.

Главные открытия Лиги Европы определят сильнейшего

Пара «Брага» - «Рейнджерс» на общем фоне смотрится сиротливо. Впрочем, это заблуждение. Ведь речь идёт о главных открытиях Лиги Европы! Португальцы уже успели закончить еврокубковую сказку молдавского «Шерифа» (и это после 0:2 на выезде), а в 1/8 финала выбили «Монако».

«Рейнджерс» жребий тоже не жалел. В стыковом раунде плей-офф пришлось сразиться с дортмундской «Боруссией». Получилось выше всяких похвал - 4:2 и 2:2. Дальше настал черед «Црвены Звезды». Особых проблем снова не возникло - 3:0, 1:2. Как видно, результативность в матчах с участием шотландского клуба солидная. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.07. Если зрители увидят три и более голов, выплата с 2000 рублей составит 4140 рублей.

«Брага» очень хороша на своём поле. В пяти матчах нынешнего розыгрыша обошлась без поражений. Обыграла «Мидтьюлланн», «Лудогорец», «Шериф» и «Монако», разошлась миром с «Црвеной Звездой» на групповом этапе. Winline предлагает заключить пари на очередную победу португальцев в родных стенах с коэффициентом 2.41.