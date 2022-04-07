Семак высказался о безголевой серии Дзюбы

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о безголевой серии форварда Артема Дзюбы.
Последний раз нападающий забивал в ноябре прошлого года. Таким образом, его безголевая серия насчитывает семь матчей.
«Он сам знает, что не забивает долго. В начале чемпионата у него была такая же серия. Форма у него нормальная. С «Сочи» моменты были. Он выкладывается. Нас это радует.
Любая серия заканчивается. И его голы придут. Главное, чтобы команда забивала. И все действия Артема были на пользу команды», — цитирует специалиста Sport24.
В текущем сезоне на счету Дзюбы 10 голов, один из которых с пенальти. Также 33-летний россиянин записал в свой актив семь результативных передач.
После 23-х туров РПЛ «Зенит» лидирует в чемпионате России. Ближайший преследователь, московское «Динамо», отстает от команды Сергея Семака на три очка.
9 апреля петербуржцы сыграют в гостях с грозненским «Ахматом». В середине месяца сине-бело-голубые в четвертьфинале Кубка России встретятся с владикавказской «Аланией».