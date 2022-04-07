Семак высказался о безголевой серии Дзюбы

«Он сам знает, что не забивает долго. В начале чемпионата у него была такая же серия. Форма у него нормальная. С «Сочи» моменты были. Он выкладывается. Нас это радует.



Любая серия заканчивается. И его голы придут. Главное, чтобы команда забивала. И все действия Артема были на пользу команды», — цитирует специалиста Sport24.