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1 час назад

«Лацио» хочет заполучить полузащитника «Интера»

Евро-футбол.Ру

Боссы римского «Лацио» хотят подписать контракт с уругвайским полузащитником миланского «Интера» Матиасом Весино.

«Лацио» хочет заполучить полузащитника «Интера»
Фото: ReutersReuters

По информации инсайдера и журналиста Николо Скиры, римская команда готова летом предложить 30-летнему уругвайскому футболисту трёхлетнее соглашение. Напомним, что действующий контракт Весино с миланским «Интером» рассчитан до окончания этого сезона.

В этом сезоне Матиас Весино провёл в итальянской лиге в составе «Интера» 16 поединков и отметился одним забитым мячом. За миланский клуб уругваец выступает с 2017 года.

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