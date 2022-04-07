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56 минут назад

Роналду отреагировал на критику Руни и назвал его завистником

Чемпионат.com

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на критику бывшего одноклубника Уэйна Руни.

Роналду назвал Руни завистником
Фото: EPAEPA

Экс-футболист сборной Англии в последнее время много высказывался о Роналду. Например, он говорил, что «МЮ» должен избавиться от Криштиану и Поля Погба ближайшим летом. Также Руни заявлял, что подписание звёздного португальца «не сработало».

Позже Руни опубликовал в своих соцсетях фотографию из студии телеканала. На снимке, помимо Уэйна, запечатлён другой экс-футболист, ныне работающий экспертом — Джейми Каррагер.

Роналду оставил комментарий под этой фотографией. Криштиану написал: «Два завистника».

Напомним, Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 3 результативные передачи.

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