УЕФА одобрил новые правила финансового контроля

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил новый финансовый регламент для клубов, который призван прийти на смену правилам финансового fair plау, сообщается на сайте УЕФА.

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Основная идея нововведений — стремление к обеспечению финансовой устойчивости клубов. Она будет достигнута благодаря трем пунктам: платежеспособность, стабильность и контроль расходов.

Новый регламент ограничивает расходы на заработную плату, трансферы и гонорары агентов до 70% от доходов клуба. Оценки будут проводиться своевременно, а нарушения приведут к заранее определенным финансовым и дисциплинарным санкциям.

Как отмечается в заявлении, новое правило отсутствия просроченной кредиторской задолженности (перед футбольными клубами, сотрудниками, социальными/налоговыми органами и УЕФА) обеспечит лучшую защиту кредиторов. Контроль будет проводиться каждый квартал, требование к просроченным платежам будут ужесточены.