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1 час назад

УЕФА одобрил новые правила финансового контроля. Регламент ограничивает расходы на зарплату, трансферы и гонорары агентов до 70% от доходов клуба

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Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил новый финансовый регламент для клубов, который призван прийти на смену правилам финансового fair plау, сообщается на сайте УЕФА.

УЕФА одобрил новые правила финансового контроля
Фото: EPAEPA

Основная идея нововведений — стремление к обеспечению финансовой устойчивости клубов. Она будет достигнута благодаря трем пунктам: платежеспособность, стабильность и контроль расходов.

Новый регламент ограничивает расходы на заработную плату, трансферы и гонорары агентов до 70% от доходов клуба. Оценки будут проводиться своевременно, а нарушения приведут к заранее определенным финансовым и дисциплинарным санкциям.

Как отмечается в заявлении, новое правило отсутствия просроченной кредиторской задолженности (перед футбольными клубами, сотрудниками, социальными/налоговыми органами и УЕФА) обеспечит лучшую защиту кредиторов. Контроль будет проводиться каждый квартал, требование к просроченным платежам будут ужесточены.

— Первый финансовый регламент УЕФА, введенный в 2010 году, послужил своей основной цели. УЕФА сотрудничал с заинтересованными сторонами, чтобы разработать меры, призванные помочь клубам справиться с новыми вызовами. Новые правила позволят защитить игру и подготовиться к любым потенциальным потрясениям, а также поощрять рациональные инвестиции, — сказал глава УЕФА Александер Чеферин.

Футбол,Александер Чеферин,УЕФА,
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