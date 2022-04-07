Гвардиола может возглавить сборную Бразилии

Бразильская конфедерация футбола (CBF) заинтересована в назначении испанца Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера национальной команды после чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает испанская газета Marca.

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Нынешний главный тренер сборной Бразилии Тите покинет команду по окончании мирового первенства. CBF готова предложить действующему наставнику английского "Манчестер Сити" Гвардиоле контракт до чемпионата мира 2026 года. Годовая зарплата испанца составит €12 млн.

Гвардиоле 51 год, в ноябре 2020 года он продлил контракт с "Манчестер Сити" до лета 2023 года. Под его руководством команда четыре раза становилась обладателем Кубка Английской лиги, трижды побеждала в национальном первенстве, дважды - в Суперкубке страны и один раз - в Кубке Англии. В прошлом сезоне "Манчестер Сити" дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил английскому "Челси" (0:1).

Гвардиола также тренировал испанскую "Барселону" и германскую "Баварию", вместе с которой три раза становился чемпионом страны, дважды выиграл Кубок Германии и по разу победил в Суперкубке Германии и клубном чемпионате мира. Под руководством Гвардиолы "Барселона" трижды стала чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании, а также по два раза победила в Кубке Испании, Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.