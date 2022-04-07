13 российских футболистов подали заявке на получение выплат ФИФА

13 российских футболистов подали заявки на получение выплат из специального фонда Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) в период с июля по декабрь 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Фонд ФИФА еще раз доказал, что является важной защитой для профессиональных футболистов во всем мире. На втором этапе подачи заявок еще 140 игроков из 15 лиг получат помощь, поскольку значительная часть их невыплаченной заработной платы будет возмещена в странах, где отсутствуют механизмы защиты заработной платы на национальном уровне», — заявил юридический директор Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (ФИФПро) Рой Вермеер.
На выплаты за данный период фонд ФИФА планирует выделить 3 миллиона долларов. Заявки были получены от футболистов в результате того, что их клубы прекратили свою деятельность в связи с несостоятельностью или прекратили участие в профессиональном футболе.
Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ответил на вопрос о прекращении трансляций футбольных матчей под эгидой организации на территории России.