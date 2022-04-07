13 российских футболистов подали заявке на получение выплат ФИФА

«Фонд ФИФА еще раз доказал, что является важной защитой для профессиональных футболистов во всем мире. На втором этапе подачи заявок еще 140 игроков из 15 лиг получат помощь, поскольку значительная часть их невыплаченной заработной платы будет возмещена в странах, где отсутствуют механизмы защиты заработной платы на национальном уровне», — заявил юридический директор Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (ФИФПро) Рой Вермеер.