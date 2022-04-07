«Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью в Лиге Европы

«Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Аталантой» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

Фото: DeFodi Images / Contributor / DeFodi Images / Gettyimages.ru DeFodi Images / Contributor / DeFodi Images / Gettyimages.ru

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 17-й минуте Луис Муриэль вывел гостей вперед. На 56-й минуте в ворота «Аталанты» был назначен пенальти, который не сумел реализовал Андре Силва. Спустя минуту Вилли Орбан точно ударил из штрафной в створ ворот.

Российский полузащитник итальянской команды Алексей Миранчук начал матч в запасе и появился на поле на 68-й минуте.Ответный матч пройдет 14 апреля в Бергамо. Начало — в 19:45 мск.

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч «Лейпциг» (Германия) — «Аталанта» (Италия) — 1:1 (0:1)