«Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью в Лиге Европы

«Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Аталантой» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.
Встреча завершилась со счетом 1:1.
На 17-й минуте Луис Муриэль вывел гостей вперед. На 56-й минуте в ворота «Аталанты» был назначен пенальти, который не сумел реализовал Андре Силва. Спустя минуту Вилли Орбан точно ударил из штрафной в створ ворот.
Российский полузащитник итальянской команды Алексей Миранчук начал матч в запасе и появился на поле на 68-й минуте.Ответный матч пройдет 14 апреля в Бергамо. Начало — в 19:45 мск.
Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч «Лейпциг» (Германия) — «Аталанта» (Италия) — 1:1 (0:1)
Голы: Орбан, 58 — Муриэль, 17 Нереализованный пенальти: Андре Силва, 57.