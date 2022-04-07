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1 час назад

«Было очень обидно»: российского футболиста вынудили покинуть чешский клуб

Вероника Полынина

Чехия отказала российскому полузащитнику Максиму Матвееву в выдаче рабочей визы. Спортсмену пришлось расторгнуть контракт с клубом «Динамо» из Ческе-Будеёвице.

Российского футболиста вынудили покинуть чешский клуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матвеев рассказал «Чемпионату», что подал заявление в посольство еще до начала спецоперации России на Украине, но оформить документы быстро не получилось, а затем чехи перестали выдавать рабочие визы россиянам.

«Я не могу сказать, что это был шок, но было очень обидно. Это всегда было моей мечтой, я уже подписал контракт, а тут такое. На самом деле это есть и будет моей мечтой», - сказал Матвеев.

По его словам, он уже тренировался с командой, когда пришел отказ из посольства.

«Все было нормально, ждал подтверждения от чешского посольства. Как видите, не дождался. А нет рабочей визы — нет и контракта. Поэтому контракт с «Динамо» из Ческе-Будеёвице пришлось расторгнуть и вернуться в Россию», - сообщил футболист.

Матвеев - воспитанник московского «Локомотива». Он перешел в «Динамо» из Ческе-Будеёвице 6 января 2022 года. 20-летний полузащитник не успел провести за новую команду ни одного матча.

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Чехия также отказала в выдаче рабочей визы российскому защитнику Евгению Назарову. В январе он перешел в чешский «Богемианс-1905» и успел сыграть за клуб один матч чемпионата Чехии.

Футбол,Евгений Назаров,Максим Матвеев,Динамо,РФС,УЕФА,
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