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8 апреля

Гаджиев оценил идею учреждения в России Кубка лиги

Rusfootballиещё 3

Бывший футболист махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался об идее создания Кубка лиги в России.

Гаджиев оценил идею учреждения в России Кубка лиги
Фото: Getty ImagesGetty Images

"Хорошая идея. Нам нужны игры, новые соревнования в отсутствие еврокубков. Топ-клубы между собой будут чаще играть. Если по две игры между собой будут проводить, то вообще замечательно", — рассказал специалист "Чемпионату".

Ранее сообщалось, что клубы Премьер-лиги готовы обсудить возможность учреждения нового турнира. Предполагается, что трофей будет разыгрываться между коллективами РПЛ, и будет сопровождаться внушительным призовым фондом.

Футбол,Гаджи Гаджиев,Динамо,
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