Гаджиев оценил идею учреждения в России Кубка лиги

Бывший футболист махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался об идее создания Кубка лиги в России.
"Хорошая идея. Нам нужны игры, новые соревнования в отсутствие еврокубков. Топ-клубы между собой будут чаще играть. Если по две игры между собой будут проводить, то вообще замечательно", — рассказал специалист "Чемпионату".
Ранее сообщалось, что клубы Премьер-лиги готовы обсудить возможность учреждения нового турнира. Предполагается, что трофей будет разыгрываться между коллективами РПЛ, и будет сопровождаться внушительным призовым фондом.