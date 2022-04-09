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9 апреля

FourFourTwo опубликовал список 100 лучших игроков XXI века

Газета.Ru

Британский журнал FourFourTwo на официальном сайте опубликовал рейтинг 100 лучших футболистов XXI века. Возглавил список форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси.

FourFourTwo опубликовал список 100 лучших игроков XXI века
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

На второй позиции расположился нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Замкнул топ-3 бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста.

В первую десятку также вошли Хави, Роналдиньо, Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Мануэль Нойер, Кака и Луис Суарес. Ранее защитник "Барселоны" Жорди Альба заявил, что он хотел бы, чтобы Лионель Месси вернулся в каталонский клуб.

10 августа 2021 года "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании за "Барселону", в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. Вместе со сборной Аргентины он впервые в карьере стал обладателем Кубка Америки.

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