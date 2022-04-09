Развязка уже близко

В воскресенье мы узнаем, кто зайдет фаворитом в концовку сезона.

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10 апреля в АПЛ состоится едва ли не главный матч сезона. Два лидера - «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» - сойдутся в 30-м туре. «Горожане» уйдут в отрыв или же лидер чемпионата сменится? Смотри матч в прямом эфире на сайте и в приложении Winline. И не забудь получить фрибет 2000 рублей от Winline и сделать ставку на своего фаворита!

«Манчестер Сити» растерял лидерство, но все равно фаворит

Еще пару месяцев назад в чемпионстве «Манчестер Сити» никто не сомневался. Отрыв от «Ливерпуля» достигал 9 очков, а лидеры мерсисайдцев уехали на Кубок Африки. Вот только реальность оказалась совсем другой. «Ливерпуль» выдал фантастическую серию побед, а вот команда Пепа Гвардиолы очки периодически теряла. Поражение от «Тоттенхэма», ничьи с «Саутгемптоном» и «Кристал Пэлас» - отрыв съедался по крупинке и сейчас минимален - всего 1 очко.

Но говорить о том, что «Сити» в плохой форме, нельзя. У манкунианцев серия из 8 матчей без поражений во всех турнирах. В Лиге чемпионов дела тоже идут неплохо: в первой четвертьфинальной игре удалось взломать автобус Диего Симеоне, что позволяет чувствовать себя уверенно перед ответной встречей. С другой стороны, не сказать, что атака «горожан» впечатляет. Впрочем, индивидуального мастерства Кевина Де Брейне зачастую хватает, чтобы добыть три очка. Поставить на победу манкуниацев можно с коэффициентом 2.06, а чемпионство команды Гвардиолы оценивается коэффициентом 1.46.

«Ливерпуль» слишком хорош

Мерсисайдцы выдают какой-то невероятный рывок в начале 2022 года. В последний раз в АПЛ команда теряла очки больше 3 месяцев назад, 2 января команда Клоппа сыграла вничью с «Челси» (2:2). Ну а последнее поражение было и вовсе в 2021 году, 28 декабря от «Лестера» (0:1). С тех пор только победы. Неудивительно, что «Ливерпуль» вернулся в чемпионскую гонку. Вот только обойти «Сити» и удержать лидерство будет куда более сложной задачей.

Атака мерсисайдцев в настоящем огне! Трио Салах - Жота - Мане забило уже 46 голов. В их стройные ряды смог вклиниться только Сон Хын Мин из «Тоттенхэма». И это несмотря на то что египтянин Салах и сенегалец Мане играли на Кубке Африки, причем максимально долго - их сборные встретились в финале.

В Лиге чемпионов все тоже хорошо. Можно сказать, что немного повезло со жребием. «Бенфика» - едва ли не самый слабый участник четвертьфинала. Выездной матч оказался непростым, но комфортный результат есть - победа 3:1. Правда, в этом матче получил повреждение Трент Александр-Арнольд, это может стать потерей для обороны «Ливерпуля». Но атака может сделать эту потерю незаметной. Сделать ставку на успех гостей можно за 3.45. На то, что мерсисайдцы завоюют чемпионский титул, Winline дает коэффициент 2.65.

Победа «Сити» - чемпионство на 90%

Если вглядеться в календарь, то стоит отметить - у «Ливерпуля» он сложнее. В оставшихся семи турах мерсисайдцам предстоит сыграть с «Тоттенхэмом» и «МЮ», которые отчаянно борются за место в Лиге чемпионов на будущий сезон. У «Сити» же из сложных противников только «Вест Хэм». Если «Манчестер Сити» победит, то будет опережать оппонента на 4 очка. То есть «Ливерпулю» нужно будет побеждать и надеяться на то, что команда Гвардиолы оступится дважды. Верится в это с большим трудом. А вот ничья и тем более победа «Ливерпуля» закрутит интригу до предела.

Стоит сказать, что «Ливерпуль» не может выиграть у «Сити» уже 4 матча - последняя победа датирована уже далеким 2019 годом. С тех пор два матча завершились вничью и дважды выиграли манкунианцы - причем крупно - 4:0 и 4:1.

Чего стоит ждать от этой встречи - так это голов. Из 7 последних встреч только в одной не проходила ставка на то, что обе команды забьют. И здесь голы должны быть в обе стороны. У «Ливерпуля» зубодробительная атака, но есть проблемы в обороне, которыми Де Брейне и компания обязательно воспользуются. Букмекер Winline предлагает поставить на то, что обе команды забьют, с коэффициентом 1.53.

Из 5 последних очных встреч в Манчестере четыре были результативными, верховыми, а пятая завершилась со счетом 1:1. Статистика - вещь упрямая, так что есть смысл поставить на то, что в матче будет как минимум 3 гола. Winline предлагает заключить пари на такой исход с коэффициентом 1.68.

Игра совершенно точно будет бескомпромиссной, обе команды будут играть на победу, однако ничья кажется вероятным исходом. Хозяевам она позволит сохранить лидерство, «Ливерпуль» же останется на расстоянии одной потери очков «горожанами». Если счет будет ничейным до последних минут, то велика вероятность того, что соперники не станут рисковать. Winline предлагает заключить пари на ничью с коэффициентом 3.65.