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16 часов назад

Роналду извинился перед болельщиком за разбитый телефон

Lenta.ruиещё 2

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду извинился перед болельщиком, из рук которого выбил телефон после поражения от футбольного клуба «Эвертон». Об этом сообщает ТАСС.

Роналду извинился перед болельщиком за разбитый телефон
Фото: ТАССТАСС

Соответствующее сообщение футболист написал в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Справляться с эмоциями в такие трудные моменты всегда нелегко. Тем не менее мы всегда должны проявлять уважение, терпение и подавать пример всей молодежи, которая любит нашу красивую игру», — приводит агентство слова Роналду.

Также он заявил, что хочет пригласить болельщика посмотреть игру на стадион «Олд Траффорд».

Инцидент произошел 9 апреля. После матча с «Эвертоном», уходя с поля в подтрибунное помещение, Роналду выбил из рук болельщика телефон. «Манчестер Юнайтед» пообещал провести расследование случившегося.

Ранее Криштиану Роналду высказался о продолжении карьеры в национальной команде. Он заявил, что сам будет принимать решение о своем будущем в сборной.

«Если я захочу больше играть, я это сделаю. Я командую, и точка», — сказал футболист.

Футбол,АПЛ,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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