Месси установил новый рекорд «ПСЖ» и Лиги 1

В матче тридцать первого тура чемпионата Франции лидирующий в турнирной таблице «ПСЖ» отправился в Клермон-Ферран, где не оставил шансов местному «Клермону». Лионель Месси , нападающий «ПСЖ», не забил, но трижды ассистировал своим партнерам - в частности, Килиану Мбаппе, который все свои голы забил именно с передач Месси.

Лионель - первый игрок в истории Лиги 1, который дважды за сезон сделал по три голевые передачи за матч. Напомним, что Месси выступает за «ПСЖ» с прошлого года, это второй клуб в его карьере после «Барселоны», в которой он выступал семнадцать лет.