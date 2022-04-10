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21 час назад

Месси установил новый рекорд «ПСЖ» и Лиги 1

Евро-футбол.Ру

В матче тридцать первого тура чемпионата Франции лидирующий в турнирной таблице «ПСЖ» отправился в Клермон-Ферран, где не оставил шансов местному «Клермону». Лионель Месси, нападающий «ПСЖ», не забил, но трижды ассистировал своим партнерам - в частности, Килиану Мбаппе, который все свои голы забил именно с передач Месси.

Месси установил новый рекорд «ПСЖ» и Лиги 1
Фото: ReutersReuters

Лионель - первый игрок в истории Лиги 1, который дважды за сезон сделал по три голевые передачи за матч. Напомним, что Месси выступает за «ПСЖ» с прошлого года, это второй клуб в его карьере после «Барселоны», в которой он выступал семнадцать лет.

Футбол,Лионель Месси,
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