Прогнозы и ставки на матч «Манчестер Сити» - «Ливерпуль»: матч года в АПЛ

10 апреля в матче 32-го тура АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем». Это главный матч сезона, игра, которая может решить судьбу чемпионства. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

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«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч АПЛ 10 апреля, коэффициенты букмекеров

10 апреля «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Ливерпулем» в матче 32-го тура АПЛ. Аудиотрансляцию матча онлайн можно будет слушать на сайте или в приложении «Фонбет». Начало - в 18:30 мск, комментировать игру будет Роман Нагучев.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами хозяев. Поставить на «Ман Сити» можно с коэффициентом 2.15, это примерно 45% вероятности. Шансы «Ливерпуля» аналитики оценили коэффициентом 3.60 (27%), а на ничью можно сделать ставку за 3.55 (28%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.73, а на тотал меньше 2.5 – за 2.13.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.60. С коэффициентом 2.30 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.50.

«Ман Сити» - «Ливерпуль»: какие делать ставки на игру АПЛ 10 апреля

Еще пару месяцев назад казалось, что интрига в АПЛ исчерпана. «Манчестер Сити» имел отрыв в районе 10 очков, а у «Ливерпуля» отправились на Кубок Африки лидеры нападения: Мохамед Салах и Садио Мане. Однако случилось все с точностью до наоборот. Команда Гвардиолы хоть и набирала очки, сделала ряд осечек. Ну а «Ливерпуль» в 2022 году в АПЛ не проигрывал, сокращал отрыв и вот уже отставание команды Юргена Клоппа от лидера - всего 1 балл.

Очная встреча очень важна. Победит «Сити» - и отрыв будет составлять уже 4 очка. А значит, у «горожан» будет право на ошибку. Учитывая их несложный календарь, довести сезон до чемпионства будет делом техники. Выиграет «Ливерпуль» - и лидер сменится, все будет уже в руках команды Юргена Клоппа. И пусть в оставшихся матчах мерсисайдцам еще играть и с «МЮ», и с «Тоттенхэмом», психологический допинг будет огромен.

Матчи этих команд обычно выдаются богатыми на голы. У «Манчестер Сити» в прекрасной форме Кевин Де Брейне, а игроки гостей Салах, Мане и Жота занимают 3 из 4 первых мест в бомбардирской гонке. Поставить на ТБ 2.5 гола в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.73.

Вероятно, стоит ждать голы в обе стороны. И те, и другие куда лучше атакуют, нежели защищаются. Да и в последних 6 матчах была только одна встреча, где одна из команд не смогла забить. Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно в БК Фонбет за 1.60.