Мать 14-летнего подростка-аутиста, подвергшегося нападению звезды «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, заявила, что ее сын пребывает в шоке и не может больше смотреть футбол.

Об этом Сара Келли заявила в интервью ливерпульскому изданию «Эхо».

По ее словам, Джейк стоял у входа в подтрибунное помещение. Он снимал футболистов на видео, когда они уходили со стадиона.

«Роналду проходил мимо в ужасном настроении, он выбил телефон из рук моего сына Джейка и пошел дальше», - сказала Сара.

Она показала журналистам фотографии, на которых видны синяк на руке сына, а также разбитый экран его телефона.

Сара призналась, что Джейк, страдающий аутизмом и диспраксией, находится в «полном шоке». Это инцидент полностью разрушил его первый опыт с посещением стадиона.

«Я плакала, я была потрясена, Джейкоб… очень расстроен из-за этого, и он отказывается снова идти на игру. Это первый футбольный матч, на котором он был», - сказала мать.

Между тем Криштиану Роналду извинился перед пострадавшим и назвал свой поступок «вспышкой гнева».

В соцсетях он написал: «Я хотел бы извиниться за свою вспышку гнева и, если возможно, пригласить этого болельщика посмотреть игру на Олд Траффорд в знак честной игры и спортивного мастерства».

Роналду отметил, что «всегда нелегко справиться с эмоциями в трудные моменты».

«Тем не менее, - добавил он, - мы всегда должны быть почтительны, терпеливы и подавать пример всем молодым людям, которые любят красивую игру».

Клуб «Манчестер Юнайтед» заявил, что расследует инцидент с выходкой своего игрока.

В субботу «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Эвертона» со счетом 1: 0 в матче АПЛ.