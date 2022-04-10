"Сочи" обыграл "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

Футбольный клуб "Сочи" в гостях обыграл "Уфу" со счетом 2:1 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Уфе.

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В составе "Сочи" мячи забили Матео Кассьера (11-я минута) и Артур Юсупов (51). У "Уфы" отличился Гамид Агаларов (81, с пенальти). Кассьера забил первый гол в 2022 году. Последний раз колумбиец поражал ворота соперника 5 декабря 2021 года в 17-м туре в матче против "Краснодара" (1:2). Агаларов лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ с 15 голами.

Встреча первой половины чемпионата между "Уфой" и "Сочи" в 7-м туре завершилась победой сочинцев (3:1). "Уфа" шесть раз встречалась с "Сочи" в РПЛ и ни разу не смогла одержать победу (3 ничьи и 3 поражения).