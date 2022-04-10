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5 часов назад

"Сочи" обыграл "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

ТАССиещё 7

Футбольный клуб "Сочи" в гостях обыграл "Уфу" со счетом 2:1 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Уфе.

"Сочи" обыграл "Уфу" в матче чемпионата России по футболу
Фото: ТАССТАСС

В составе "Сочи" мячи забили Матео Кассьера (11-я минута) и Артур Юсупов (51). У "Уфы" отличился Гамид Агаларов (81, с пенальти). Кассьера забил первый гол в 2022 году. Последний раз колумбиец поражал ворота соперника 5 декабря 2021 года в 17-м туре в матче против "Краснодара" (1:2). Агаларов лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ с 15 голами.

Встреча первой половины чемпионата между "Уфой" и "Сочи" в 7-м туре завершилась победой сочинцев (3:1). "Уфа" шесть раз встречалась с "Сочи" в РПЛ и ни разу не смогла одержать победу (3 ничьи и 3 поражения).

"Сочи" занимает четвертое место в турнирной таблице первенства страны, набрав 42 очка в 24 матчах. "Уфа" располагается на 15-м месте, набрав 21 очко в 24 матчах. В следующем туре сочинцы сыграют 17 апреля дома с московским "Локомотивом", "Уфа" дома днем ранее сыграет с ЦСКА.

Футбол,Гамид Агаларов,Артур Юсупов,
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