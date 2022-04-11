В основу ЦСКА ярко ворвался еще один молодой воспитанник

В январе 2022 года на сборах ЦСКА внимание болельщиков привлёк 19-летний нападающий Егор Ушаков, ранее не работавший с основой. Доктор клуба Эдуард Безуглов прояснил причины его присутствия в Кампоаморе: форвард перенёс сложную операцию на стопе, поэтому медицинский штаб принял решение контролировать дальнейшее восстановление игрока молодёжки. Безуглов осторожно предположил, что в марте юноша сможет выйти на поле, видимо, имея в виду М-Лигу. А Ушаков — уже в РПЛ!

Фото: PREMIERLIGA.RU PREMIERLIGA.RU

Яркий дебют в РПЛ

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Дебют нападающего получился вынужденным. Во втором тайме матча с «Уралом» защитник Игорь Дивеев попросил замену, и тренерский штаб принял решение выпустить Егора. Ушаков стал главным действующим лицом матча: вспахивал правый фланг и смело вступал в единоборства. Судье дважды пришлось отправить футболиста за пределы поля, чтобы остановить кровотечение. А в компенсированное ко второму тайму время он ворвался в чужую штрафную и заработал пенальти, реализованный Юсуфом Языджи. Но из героя форвард мог моментально превратиться в антигероя – буквально в следующей атаке Ушаков снёс в своей штрафной Лео Гогличидзе. ЦСКА повезло, что арбитр после просмотра VAR принял решение не назначать 11-метровый удар.

24-й тур получился для форварда ещё более удивительным. Видимо, своей активностью в матче с «Уралом» он доказал тренерскому штабу свою состоятельность, поэтому вышел с «Химками» в старте. И на 32-й минуте забил дебютный гол в Российской Премьер-Лиге. Ушаков откликнулся на передачу Ивана Облякова, отклеился от защитника и поразил ближний угол ворот. Правда, ЦСКА это не помогло – проиграли 2:4.

Статистический портал WhoScored также высоко оценил первые матчи Ушакова в основе ЦСКА. За встречу с «Уралом» нападающий получил оценку 6,94 (больше, чем у остальных игроков, появившихся на замену). Это четвёртый показатель в команде и шестой среди всех футболистов. А в матче с «Химками» форвард и вовсе получил оценку 7,15, в составе армейцев уступив только Хорхе Карраскалю. Даже сложно поверить, что это всё Ушаков демонстрирует после тяжелейшей травмы – перелома плюсневой кости. До встречи с «Уралом» он не выходил на поле с сентября 2021 года, когда поучаствовал в разгроме молодёжки «Спартака» (3:0).

«Рано говорить, что он «зажигает»

Яркий дебют Ушакова в РПЛ специально для «Чемпионата» прокомментировал бывший тренер молодёжки ЦСКА Андрей Аксёнов: «Учитывая, что это его дебют в РПЛ, Егор очень неплохо сыграл с «Уралом» и «Химками». Но пока рано говорить, что он «зажигает». У Егора есть хорошие качества, однако ему необходимо окрепнуть физически, чтобы в каждой игре выходить на поле и выступать стабильно хорошо. В матче с «Химками» я был на стадионе. Очень рад за него, за его дебютный гол в РПЛ. Мы переписываемся, я поздравляю его после каждой игры. Знаю, что впереди у него должна быть хорошая карьера».

Из качеств Ушакова Аксёнов отметил умение сочетать технику и скорость.

– У него также есть хороший скоростной дриблинг, – рассказал тренер, – очень много действий в атаке он выполняет именно за счёт этих качеств. Нужно оценить то, что всё это на высоком уровне, но его в дальнейшем нужно развивать.

– А какой у Егора характер?

– По-спортивному наглый, хороший. Уверен, что ему в будущем это поможет. К сожалению, после первой операции не смог поправиться и встать в строй, потребовалась вторая операция. Он перетерпел долгое время лечения и постепенно набирает неплохую физическую форму.

– Помните свои первые впечатления о нём?

– Егор пришёл на первую тренировку, и было видно сразу, что он координированный, ловкий, быстрый. Очень важно понимать, что Егор «поздний» и по дате рождения, и немножко физически уступал сверстникам. Но его качества сразу бросались в глаза. Я говорил, что нужно вести его, закрыв глаза на все недостатки. Однако теперь нужно терпение, с ним нужно много работать. Тогда он будет смотреться ещё ярче на поле!

– Молодое поколение игроков всё чаще думает об игре в европейских лигах. Егор тоже?

– Любой футболист мечтает сыграть в европейском топ-клубе. Егор не является исключением. Уверен, если он будет хорошо проявлять себя в ЦСКА, добьётся места в стартовом составе и будет постоянно играть на высоком уровне, то его мечты могут сбыться. Я бы хотел, чтобы ему подошёл чемпионат России и команда ЦСКА, а дальше можно будет думать про другие чемпионаты. Если стабильность будет видна из сезона в сезон, можно будет о чём-то говорить.