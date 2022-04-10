В «Спартаке» порассуждали о возможном вылете из РПЛ

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Мележиков порассуждали о возможном вылете из Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы об этом не думаем», — заявил он.

Мележиков также отметил, что команда испытывает положительные эмоции от любой победы.

Ранее 10 апреля «Спартак» разгромил тульский «Арсенал» в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:0. Таким образом, красно-белые поднялись на девятое место в турнирной таблице.

По итогам сезона РПЛ покинут два клуба, занявшие последние места в турнирной таблице. 13-я и 14-я команда проведут стыковые матчи с клубами Футбольной национальной лиги (ФНЛ), чтобы обеспечить себе места в чемпионате России на следующий год.