"Ростов" разгромил "Локомотив"

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" на своем поле разгромил "Локомотив" со счетом 4:1.

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Победу ростовчанам принесли голы Кирилла Щетинина, Максима Осипенко, Дмитрия Полоза и Николая Комличенко. В составе гостей отличился Вильзон Изидор. Стоит отметить, что московский клуб больше тайма играл вдесятером из-за удаления Наира Тикнизяна.

"Ростов", набрав 28 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив" с 37 очками остался на шестой позиции.

"Ростов" – "Локомотив" - 4:1 (2:0) Голы: Щетинин, 33 - 1:0, Осипенко, 43 - 2:0, Полоз, 61 - 3:0, Комличенко, 70 (с пенальти) - 4:0, Изидор, 81 (с пенальти) - 4:1

"Ростов": Песьяков, Лангович (Терентьев, 86), Осипенко, Мелехин (Поярков, 86), Сильянов, Байрамян, Глебов, Щетинин (Сухомлинов, 90), Тугарев (Селява, 60), Полоз, Комличенко (Соу, 86).

"Локомотив": Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян, Баринов, Жемалетдинов (Керк, 63), Петров (Рыбус, 42), Бека-Бека (Бабкин, 46), Кухта (Марадишвили, 46), Изидор.