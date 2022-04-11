«Ливерпуль» договорился о переходе Фабио Карвальо

Английский «Ливерпуль» согласовал трансфер полузащитника «Фулхэма» Фабио Карвальо, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

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Молодой хавбек с разрешения клуба уже прошёл медицинское обследование и готов подписать с «красными» контракт до 2027 года. Сумма трансфера составляет € 5 млн. плюс € 2.7 млн. в виде различных бонусов, включая компенсацию от продажи.

Сообщается, что после покупки «Ливерпуль» не намерен отдавать футболиста в обратную аренду.

В сезоне-2021/22 Карвальо сыграл за «Фулхэм» 27 матчей в чемпионшипе, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.