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13 часов назад

«Ливерпуль» договорился о переходе Фабио Карвальо

Чемпионат.comиещё 1

Английский «Ливерпуль» согласовал трансфер полузащитника «Фулхэма» Фабио Карвальо, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

«Ливерпуль» договорился о переходе Фабио Карвальо
Фото: ReutersReuters

Молодой хавбек с разрешения клуба уже прошёл медицинское обследование и готов подписать с «красными» контракт до 2027 года. Сумма трансфера составляет € 5 млн. плюс € 2.7 млн. в виде различных бонусов, включая компенсацию от продажи.

Сообщается, что после покупки «Ливерпуль» не намерен отдавать футболиста в обратную аренду.

В сезоне-2021/22 Карвальо сыграл за «Фулхэм» 27 матчей в чемпионшипе, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

Контракт Карвальо с «Фулхэмом» заканчивается 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 3.5 млн.

Футбол,Фабрицио Романо,
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