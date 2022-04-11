Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+18° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
13 часов назад

«Локомотив» получил больше всех красных карточек в этом сезоне РПЛ

Чемпионат.com

Футболисты московского «Локомотива» получили семь красных карточек, установив антирекорд по данному показателю в нынешнем сезоне, cообщает в своём «твиттере» служба статистики Optavlan.

«Локомотив» стал лидером РПЛ по количеству красных карточек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ростов» в рамках 24 тура Российской Премьер-Лиги принимал на своём поле московский «Локомотив», встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

На 37-й минуте матча прямую красную карточку за грубый фол на Даниле Глебове получил Наир Тикнизян. Это удаление стало седьмым для железнодорожников, что на данный момент является антирекордом Лиги.

В пяти последних матчах национального чемпионата «Локомотив» набрал 9 очков, одержав 3 победы и потерпев 2 поражения.

После 24 тура подопечные Марвина Комппера занимают 6 место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 37 очков.

Футбол,Марвин Комппер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители