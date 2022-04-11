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11 часов назад

«Иди в свою Германию!» Божович повздорил с журналистом Kicker

Чемпионат.comиещё 1

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович на пресс-конференции после матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3) вступил в словесную перепалку с журналистом Kicker, который задал некорректный вопрос.

Тренер клуба РПЛ поругался с немецким журналистом
Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

Журналист: «Почему всё-таки такая слабая игра? Физическое состояние, безволие какое-то. Можно найти отговорки, но сегодня приехала слабая команда».

Божович: Скажите мне, вы какая газета?

Журналист: Немецкий журнал Kicker.

Божович: Вы серьёзно или шутите?

Журналист: Да, серьёзно, я сотрудничаю с ними.

Божович: А я с Kicker не сотрудничаю. Спасибо, Kicker! Как тебе не стыдно, блин (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»)! Иди работай на Kicker! Иди в свою Германию!

На этих словах Божович завершил пресс-конференцию, покинув своё место. Стоит отметить, что Kicker — ведущий немецкий журнал, посвящённый спортивной и в частности футбольной тематике.

Напомним, 10 апреля на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» принимал «Арсенал». Хозяева одержали победу — 3:0.

«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте.

Футбол,Миодраг Божович,Спартак,
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