Экс-футболист «Ливерпуля» раскритиковал Роналду

Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике раскритиковал форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду за поведение после матча 32-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (0:1).
Португалец, покидая поле после игры, ударил 14-летнего фаната по руке, в которой тот держал телефон, в итоге разбил гаджет. Мальчик, страдающий аутизмом и диспраксией, остался в «полном шоке» от произошедшего. Позже футболист в соцсетях извинился за этот поступок. Полиция начала расследование данного инцидента.
— Я всегда это говорил. Он мне не нравится. Он думает, что является богом и может делать все, что захочет, — написал Энрике на своей странице в социальных сетях.
Роналду выступает за «МЮ» с прошлого года. В текущем сезоне он провел за клуб 34 матча, в которых забил 18 мячей и сделал 3 результативных передачи.