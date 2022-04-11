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11 часов назад

«Он думает, что является богом». Экс-футболист «Ливерпуля» раскритиковал Роналду, разбившего телефон фанату с аутизмом

Матч ТВ

Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике раскритиковал форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду за поведение после матча 32-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (0:1).

Экс-футболист «Ливерпуля» раскритиковал Роналду
Фото: EPAEPA

Португалец, покидая поле после игры, ударил 14-летнего фаната по руке, в которой тот держал телефон, в итоге разбил гаджет. Мальчик, страдающий аутизмом и диспраксией, остался в «полном шоке» от произошедшего. Позже футболист в соцсетях извинился за этот поступок. Полиция начала расследование данного инцидента.

— Я всегда это говорил. Он мне не нравится. Он думает, что является богом и может делать все, что захочет, — написал Энрике на своей странице в социальных сетях.

Роналду выступает за «МЮ» с прошлого года. В текущем сезоне он провел за клуб 34 матча, в которых забил 18 мячей и сделал 3 результативных передачи.

Футбол,Хосе Энрике,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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